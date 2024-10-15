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Назван запрет, который в скором времени может появиться в НБА для игроков и тренеров

Назван запрет, который в скором времени может появиться в НБА для игроков и тренеров
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) планирует проводить политику, согласно которой игрокам и тренерам будет запрещено пользоваться мобильными телефонами и заходить в социальные сети с начала и до конца матчей. Об этом информирует SNY.tv со ссылкой на свои источники.

Целью данной меры является стремление лиги сосредоточить внимание баскетболистов и тренеров на командных вопросах, также это делается ради честности процесса, чтобы исключить потенциальное участие спортсменов и представителей команд в азартных играх.

При этом в случае возникновения проблем медицинского характера или проблем безопасности на арене игрокам и тренерам будет позволено использовать мобильные телефоны или другие электронные устройства для связи.

Ожидается, что НБА свяжется с командами уже на этой неделе.

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