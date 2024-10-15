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«Это не Леброн». Тренер Дёмина в NCAA высказался о россиянине

«Это не Леброн». Тренер Дёмина в NCAA высказался о россиянине
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Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выступает за его команду.

«Он отдаёт много передач, похожих на те, что отдаёт Леброн, если во внимание принимать его габариты. Я не говорю, что он Леброн, — не перевирайте мои слова. Но его результативные передачи особенные», — приводит слова Янга пресс-служба университета Бригама Янга.

Ранее Егор выступал за юниорскую команду «Реала». Вместе с мадридским клубом Егор одержал победу в финале Евролиги U18. Недавно американские журналисты высмеяли необычные имена на драфте НБА — 2025, включая Дёмина.

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