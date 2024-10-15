«Больно видеть всё это». Джош Гидди высказался о негативе в интернете

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Джош Гидди рассказал о негативе, с которым сталкивается в интернете.

«Я вижу всё это, и это тяжело, потому что прежде всего мы люди. На нас, спортсменов, смотрят миллионы по всему миру. Но, очевидно, мне больно читать всё это. В то же время нужно взглянуть на ситуацию с другой стороны: мы воплощаем в жизнь свою мечту, мы в НБА. Не нужно позволять подобным онлайн-публикациям и комментариям слишком сильно беспокоить вас. Но легче сказать, чем сделать. Можно увидеть 99 замечательных вещей, но запомнится одна плохая», — приводит слова Гидди CHGO Sports.

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