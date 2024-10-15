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Названа предполагаемая трансферная цель «Лос-Анджелес Лейкерс»

Названа предполагаемая трансферная цель «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Центровой «Шарлотт Хорнетс» Ник Ричардс входит в список интересов «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом рассказал инсайдер и обозреватель Clutch Points Бретт Сигел.

«Лейкерс» проявляют интерес к нескольким игрокам, одним из которых является Ник Ричардс из «Шарлотт Хорнетс», — говорится в материале Сигела.

Ричардс был выбран во втором раунде драфта 2020 года и всю свою карьеру провёл в «Хорнетс». В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ник принял участие в 67 матчах, в которых в среднем набирал 9,7 очка, а также совершал восемь подборов и отдавал 0,8 передачи.

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