Капитан ЦСКА Антонов рассказал об адаптации сербской звезды Алексы Аврамовича

Капитан московского ЦСКА Семён Антонов рассказал, как проходит адаптация сербского звёздного новичка армейцев Алексы Аврамовича.

«Аврамович — профессионал, уже здорово влился в коллектив. У него не было проблем при интеграции в команду. По баскетбольным моментам понятно, что Алекса — суперигрок. Но также он ещё каждый день по два часа учит русский. Это не может не радовать, потому что я знаю людей, которые намного дольше играли в России и не знали ничего, кроме слов «привет» и «пожалуйста», — приводит слова Антонова Legalbet.

Летом в составе сборной Сербии Аврамович завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр — 2024, прошедших в Париже.

После шести игр в Единой лиге ЦСКА занимает второе место, проиграв единожды нижегородскому клубу «Пари НН».