«Автодор» уступил на своей площадке МБА-МАИ в рамках Единой лиги

В Саратове на площадке ДС «Кристалл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и МБА-МАИ (Москва). Игра закончилась со счётом 68:76 (16:25, 15:17, 18:14, 19:20) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе хозяев поля показал центровой Дмитрий Халдеев и разыгрывающий Виталиюс Пранаускис. На их счету по 15 очков. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал атакующий защитник Евгений Воронов. Он набрал 20 очков, сделал один подбор и три передачи.

В следующем туре «Автодор» 19 октября примет на своей площадке «Енисей». МБА-МАИ 20 октября отправится на выезд к «Пари Нижний Новгород».