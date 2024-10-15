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«Автодор» уступил на своей площадке МБА-МАИ в рамках Единой лиги

«Автодор» уступил на своей площадке МБА-МАИ в рамках Единой лиги
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В Саратове на площадке ДС «Кристалл» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и МБА-МАИ (Москва). Игра закончилась со счётом 68:76 (16:25, 15:17, 18:14, 19:20) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
68 : 76
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Пранаускис - 15, Халдеев - 15, Агада - 11, Сычков - 10, Джонс - 7, Петенев - 5, Кулешов - 5, Беслач, Фёдоров, Наумов, Яковлев, Цыбиков
МБА-МАИ: Воронов - 20, Зубков - 16, Коновалов - 11, Касаткин - 10, Трушкин - 10, Певнев - 5, Белоусов - 4, Исмаилов, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко

Лучшую результативность в составе хозяев поля показал центровой Дмитрий Халдеев и разыгрывающий Виталиюс Пранаускис. На их счету по 15 очков. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал атакующий защитник Евгений Воронов. Он набрал 20 очков, сделал один подбор и три передачи.

В следующем туре «Автодор» 19 октября примет на своей площадке «Енисей». МБА-МАИ 20 октября отправится на выезд к «Пари Нижний Новгород».

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