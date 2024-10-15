«Самара» минимально проиграла «Пари НН» в рамках Единой лиги
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В Самаре на площадке Дворца спорта имени В.С. Высоцкого завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная одноимённая баскетбольная команда «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась со счётом 87:89 (21:16, 25:23, 21:27, 20:23) в пользу гостей.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
87 : 89
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: М. Кулагин - 21, Гудумак - 20, Адамс - 19, Попов - 10, Голдырев - 9, Брукс - 6, Чикарев - 2, Сопин, Пынько, Амосов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 13, Доукинс - 13, Шеперд - 12, Бабурин - 10, Гант - 9, Джуришич - 9, Хоменко - 7, Ганькевич, Карпенков, Хвостов, Зоткин
Лучшую результативность в составе «Самары» показал атакующий защитник Михаил Кулагин. На его счету 21 очко, а также пять подборов. В составе «Пари НН» самым результативным игроком стал атакующий защитник Зак Наталл. Он набрал 16 очков, сделал два подбора и две передачи.
В следующем туре «Самара» 19 октября примет на своей площадке «Астану». «Пари Нижний Новгород» 20 октября примет московскую команду МБА-МАИ.
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