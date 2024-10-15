«Самара» минимально проиграла «Пари НН» в рамках Единой лиги

В Самаре на площадке Дворца спорта имени В.С. Высоцкого завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная одноимённая баскетбольная команда «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Игра закончилась со счётом 87:89 (21:16, 25:23, 21:27, 20:23) в пользу гостей.

Лучшую результативность в составе «Самары» показал атакующий защитник Михаил Кулагин. На его счету 21 очко, а также пять подборов. В составе «Пари НН» самым результативным игроком стал атакующий защитник Зак Наталл. Он набрал 16 очков, сделал два подбора и две передачи.

В следующем туре «Самара» 19 октября примет на своей площадке «Астану». «Пари Нижний Новгород» 20 октября примет московскую команду МБА-МАИ.