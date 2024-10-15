Чемпион НБА 2016 года рассказал, как из-за Майкла Джордана был прерван школьный матч

34-летний американский баскетболист и чемпион НБА 2016 года в составе «Кливенд Кавальерс» Иман Шамперт рассказал, как появление легендарного игрока Майкла Джордана остановило игру плей-офф школьный команды Шамперта и сына Майкла Маркуса Джордана.

«Майкл Джордан вошёл в зал, в котором проходила моя школьная игра, и мы все прекратили играть. Я никогда не видел такого массового отвлечения от происходящего на площадке. Игра только началась, и это была стадия плей-офф, я — номер один в штате… Выступал его сын, и это была отличный матч.

Знаете, мы просто выбросили мяч в аут. Рефери должны были что-то делать… Они просто дунули в свисток. Все застыли на площадке, и никто ничего не делал, пока Майкл занимал своё место. Потребовалось добрых пять минут, чтобы избавиться от волнения в зале», — приводит слова Шамперта издание Fadeaway World.

Иман Шамперт вспоминает матч плей-офф, когда он играл за среднюю школу города Оук-Парк «Ривер-Форест» с коллективом Маркуса Джордана, средней школой «Уитни М. Янг Магнит». Обе команды считались лучшими в штате. В комментариях позже сам Маркус написал, что его школа обыграла команду Шамперта.