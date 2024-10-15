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УНИКС победил «Астану» в рамках Единой лиги

УНИКС победил «Астану» в рамках Единой лиги
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В Казани на площадке «Баскет Холла» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и казахстанский БК «Астана». Встреча закончилась со счётом 97:81 (15:15, 25:24, 25:27, 32:15) в пользу хозяев площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 81
Астана
Астана
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Платунов
Астана: Мотовилов, Джонсон, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Джален Рейнольдс. На его счету 21 очко, а также три подбора. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и три передачи.

В следующем туре УНИКС 20 октября сыграет на выезде в Краснодаре с местным клубом «Локомотив-Кубань». «Астана» 19 октября отправится на выезд к «Самаре».

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