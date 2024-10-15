УНИКС победил «Астану» в рамках Единой лиги

В Казани на площадке «Баскет Холла» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и казахстанский БК «Астана». Встреча закончилась со счётом 97:81 (15:15, 25:24, 25:27, 32:15) в пользу хозяев площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Джален Рейнольдс. На его счету 21 очко, а также три подбора. В составе «Астаны» самым результативным игроком стал разыгрывающий Маркелл Джонсон. Он набрал 26 очков, сделал четыре подбора и три передачи.

В следующем туре УНИКС 20 октября сыграет на выезде в Краснодаре с местным клубом «Локомотив-Кубань». «Астана» 19 октября отправится на выезд к «Самаре».