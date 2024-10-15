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«Надеюсь, вы обе умрёте». Баскетболистка WNBA и её супруга получили угрозы убийства

«Надеюсь, вы обе умрёте». Баскетболистка WNBA и её супруга получили угрозы убийства
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30-летняя звёздная американская профессиональная баскетболистка, выступающая в женской НБА (WNBA) за команду «Нью-Йорк Либерти», Брианна Стюарт и её супруга* получили письмо с гомофобными угрозами от одного из поклонников, сообщило издание New York Post.

«Я надеюсь, что кто-то застрелит твою жену, чёрт возьми, плохие женщины* (в оригинале используется нецензурная лексика. — Прим. «Чемпионата»), а в идеале, надеюсь, вы обе умрёте», — приводит текст гневного письма издание.

«Источники добавили: в записке службы безопасности НБА говорится, что электронное письмо было отправлено с интернет-адреса, который был связан с другими разжигающими ненависть посланиями, включая угрозы смертью, угрозы взрыва и расистскую риторику», — говорится в статье.

Брианна Стюарт — трёхкратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, MVP чемпионата мира (2018), MVP «Финала четырёх» Евролиги в 2021 году, двукратный MVP WNBA, лучший новичок WNBA в 2016, самый результативный игрок WNBA в 2022 году. Неоднократно признавалась лучшей баскетболисткой года.

* Международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.

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