Сегодня, 15 октября, состоялись очередные три матча в рамках Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 15 октября.

В первом матче на саратовской площадке ДС «Кристалл» встречались местный «Автодор» с московским МБА-МАИ.

Во втором матче игрового дня на площадке Дворца спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч местной одноимённой «Самары» с «Пари Нижний Новгород».

Заключительный матч сегодняшнего игрового дня состоялся в Казани на площадке «Баскет Холла», где местный УНИКС принимал казахстанский БК «Астана».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).