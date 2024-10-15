Сегодня, 15 октября, состоялись очередные три матча в рамках Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.
Результаты матчей Единой лиги 15 октября.
В первом матче на саратовской площадке ДС «Кристалл» встречались местный «Автодор» с московским МБА-МАИ.
Во втором матче игрового дня на площадке Дворца спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч местной одноимённой «Самары» с «Пари Нижний Новгород».
Заключительный матч сегодняшнего игрового дня состоялся в Казани на площадке «Баскет Холла», где местный УНИКС принимал казахстанский БК «Астана».
В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).
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