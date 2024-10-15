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Результаты матчей Единой лиги 15 октября

Результаты матчей Единой лиги 15 октября
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Сегодня, 15 октября, состоялись очередные три матча в рамках Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами игрового дня.

Результаты матчей Единой лиги 15 октября.

В первом матче на саратовской площадке ДС «Кристалл» встречались местный «Автодор» с московским МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
68 : 76
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Пранаускис - 15, Халдеев - 15, Агада - 11, Сычков - 10, Джонс - 7, Петенев - 5, Кулешов - 5, Беслач, Фёдоров, Наумов, Яковлев, Цыбиков
МБА-МАИ: Воронов - 20, Зубков - 16, Коновалов - 11, Касаткин - 10, Трушкин - 10, Певнев - 5, Белоусов - 4, Исмаилов, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко

Во втором матче игрового дня на площадке Дворца спорта имени В. С. Высоцкого в Самаре состоялся матч местной одноимённой «Самары» с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
87 : 89
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: М. Кулагин - 21, Гудумак - 20, Адамс - 19, Попов - 10, Голдырев - 9, Брукс - 6, Чикарев - 2, Сопин, Пынько, Амосов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 13, Доукинс - 13, Шеперд - 12, Бабурин - 10, Гант - 9, Джуришич - 9, Хоменко - 7, Ганькевич, Карпенков, Хвостов, Зоткин

Заключительный матч сегодняшнего игрового дня состоялся в Казани на площадке «Баскет Холла», где местный УНИКС принимал казахстанский БК «Астана».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 81
Астана
Астана
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Платунов
Астана: Мотовилов, Джонсон, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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Новости. Баскетбол
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