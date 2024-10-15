Деррик Роуз рассказал, как его обманывал Коби Брайант

Звёздный бывший баскетболист Деррик Роуз, известный своими выступлениями за «Чикаго Буллз», рассказал забавную историю, как был обманут подходом легендарного игрока Коби Брайанта к игре.

«В то время мне ничего особо не нравилось. Я никуда не ходил покушать с семьёй и друзьями. Никаких фильмов, ничего подобного. Никаких концертов, поскольку я был полностью зациклен на мысли, что должен следить за тем, что делает Коби. У меня была уверенность, что Коби не получает удовольствия, не ездит в отпуск, не делает ничего из этого. И поэтому я чувствовал себя в каком-то смысле обманутым…

На четвёртом курсе я поехал с ним на Филиппины. И увидел, как Коби отдыхал. Я такой: «О, ты, мать твою, обманывал меня всё это время. Я посвятил такой жизни три года. Три года размышлений о том, что ты ни хрена не делал, лишь бы побеждать, и теперь вижу тебя здесь, просто отдыхающим на всю катушку!» Меня это немного задело, но я не мог принять это на свой счёт, ведь он не знал, что я так восхищался им», — приводит слова Роуза издание Fadeaway World.

Ранее в сентябре Деррик заявил о завершении своей профессиональной карьеры баскетболиста.