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«Мы ограничены в возможностях». Тренер «Автодора» Богичевич — о поражении в игре с МБА-МАИ

«Мы ограничены в возможностях». Тренер «Автодора» Богичевич — о поражении в игре с МБА-МАИ
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич подвёл итоги встречи с МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ, в которой его подопечные потерпели поражение.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
68 : 76
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Пранаускис - 15, Халдеев - 15, Агада - 11, Сычков - 10, Джонс - 7, Петенев - 5, Кулешов - 5, Беслач, Фёдоров, Наумов, Яковлев, Цыбиков
МБА-МАИ: Воронов - 20, Зубков - 16, Коновалов - 11, Касаткин - 10, Трушкин - 10, Певнев - 5, Белоусов - 4, Исмаилов, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко

«Сегодня у нас были неплохие шансы победить. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас поддержать, несмотря на все наши проблемы.

Наверное, сейчас это наш максимум, ведь мы очень ограничены в возможностях. Нет никаких нареканий касаемо боевого духа команды. Да, мы допустили несколько ненужных потерь, приняли неверные решения. В концовке это сыграло решающую роль, так как МБА-МАИ имеет опытный состав, который и воспользовался нашими ошибками. Когда мы, наконец, соберёмся полностью, тогда будем смотреть, что мы можем, а что — нет», — приводит слова Богичевича пресс-служба клуба.

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