«Мы ограничены в возможностях». Тренер «Автодора» Богичевич — о поражении в игре с МБА-МАИ

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич подвёл итоги встречи с МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ, в которой его подопечные потерпели поражение.

«Сегодня у нас были неплохие шансы победить. Я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас поддержать, несмотря на все наши проблемы.

Наверное, сейчас это наш максимум, ведь мы очень ограничены в возможностях. Нет никаких нареканий касаемо боевого духа команды. Да, мы допустили несколько ненужных потерь, приняли неверные решения. В концовке это сыграло решающую роль, так как МБА-МАИ имеет опытный состав, который и воспользовался нашими ошибками. Когда мы, наконец, соберёмся полностью, тогда будем смотреть, что мы можем, а что — нет», — приводит слова Богичевича пресс-служба клуба.