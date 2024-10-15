«Я предупреждал команду». Тренер «Пари НН» — о сложной победе над «Самарой» в Единой лиге

Главный тренер нижегородской баскетбольной команды «Пари НН» Сергей Козин подвёл итоги победы своих игроков в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Это была сложная встреча для нас. Как я и говорил, «Самара» сейчас играет в очень хороший баскетбол. Да, мы видели, что у соперника сегодня не хватало нескольких игроков. И знаете, как это всегда происходит: когда у команды не хватает игроков, оставшиеся на площадке мобилизуются и стараются показать себя, что и произошло сегодня. Гудумак, Кулагин и Адамс провели отличный матч.

Я предупреждал команду, что мы не можем так начинать, особенно первую половину, но во второй половине мы вышли с другой энергией и другим настроением. После большого перерыва мы допустили только три потери, и, я думаю, это был ключ к победе. Поздравляю команду — мы снова сделали 23 результативные передачи, пять наших игроков набрали 10 и больше очков, а ещё два — по 9 очков. Это была командная игра и командная победа. Конечно, «Самара» имела возможность в конце победить в этой игре, но нам сегодня повезло!» — приводит слова Козина пресс-служба команды.

После семи проведённых матчей нижегородский коллектив идёт на пятом месте в Единой лиге.