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«Я предупреждал команду». Тренер «Пари НН» — о сложной победе над «Самарой» в Единой лиге

«Я предупреждал команду». Тренер «Пари НН» — о сложной победе над «Самарой» в Единой лиге
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Главный тренер нижегородской баскетбольной команды «Пари НН» Сергей Козин подвёл итоги победы своих игроков в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
87 : 89
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: М. Кулагин - 21, Гудумак - 20, Адамс - 19, Попов - 10, Голдырев - 9, Брукс - 6, Чикарев - 2, Сопин, Пынько, Амосов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 13, Доукинс - 13, Шеперд - 12, Бабурин - 10, Гант - 9, Джуришич - 9, Хоменко - 7, Ганькевич, Карпенков, Хвостов, Зоткин

«Это была сложная встреча для нас. Как я и говорил, «Самара» сейчас играет в очень хороший баскетбол. Да, мы видели, что у соперника сегодня не хватало нескольких игроков. И знаете, как это всегда происходит: когда у команды не хватает игроков, оставшиеся на площадке мобилизуются и стараются показать себя, что и произошло сегодня. Гудумак, Кулагин и Адамс провели отличный матч.

Я предупреждал команду, что мы не можем так начинать, особенно первую половину, но во второй половине мы вышли с другой энергией и другим настроением. После большого перерыва мы допустили только три потери, и, я думаю, это был ключ к победе. Поздравляю команду — мы снова сделали 23 результативные передачи, пять наших игроков набрали 10 и больше очков, а ещё два — по 9 очков. Это была командная игра и командная победа. Конечно, «Самара» имела возможность в конце победить в этой игре, но нам сегодня повезло!» — приводит слова Козина пресс-служба команды.

После семи проведённых матчей нижегородский коллектив идёт на пятом месте в Единой лиге.

Единая лига. Календарь
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