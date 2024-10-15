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Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу над «Автодором»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу над «Автодором»
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Главный тренер московской баскетбольной команды МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу над саратовским «Автодором».

«В первую очередь, мы победили, а это самое главное. Прекрасно знали, что игра будет тяжёлая. На старте сезона «Автодор» показывал очень приличный баскетбол, тем более что играли дома. Рад, что смогли сегодня выиграть.

В целом контролировали игру — 7-10 очков преимущества постоянно были у нас. Могли бы выступить и лучше, но на данном этапе главное — победа», — приводит послематчевые слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Сегодня, 15 октября, в Саратове состоялся матч в рамках Единой лиги ВТБ, где местный «Автодор» проиграл МБА-МАИ со счётом 68:76 (16:25, 15:17, 18:14, 19:20).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
68 : 76
МБА-МАИ
Москва
Автодор: Пранаускис - 15, Халдеев - 15, Агада - 11, Сычков - 10, Джонс - 7, Петенев - 5, Кулешов - 5, Беслач, Фёдоров, Наумов, Яковлев, Цыбиков
МБА-МАИ: Воронов - 20, Зубков - 16, Коновалов - 11, Касаткин - 10, Трушкин - 10, Певнев - 5, Белоусов - 4, Исмаилов, Минченко, Шейко, Сорокин, Савченко
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