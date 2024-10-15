Еврокубок: результаты матчей 15 октября, турнирная таблица
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Во вторник, 15 октября, состоялись очередные матчи 4-го тура Еврокубка по баскетболу. Сегодняшний день порадовал поклонников баскетбола четырьмя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового вечера.
Еврокубок, результаты матчей 15 октября
В первой игре встретились « Цедевита-Олимпия» и «Лиеткабелис». «Цедевита-Олимпия» одержала по победу со счётом 76:72.
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Окончен
76 : 72
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Во втором матче «Хапоэль Тель-Авив» сыграл с «Гран Канарией», которая уступила израильскому клубу 66:79.
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
79 : 66
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
В третьей игре французский «Бурк» победил со счётом 67:63 турецкий «Тюрк Телеком».
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
67 : 63
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
В последнем матче немецкий «Гамбург» крупно уступил румынскому «У-БК», проиграв встречу 67:103. Это первая победа «У-БК» в Еврокубке.
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
67 : 103
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Комментарии
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