Еврокубок: результаты матчей 15 октября, турнирная таблица

Во вторник, 15 октября, состоялись очередные матчи 4-го тура Еврокубка по баскетболу. Сегодняшний день порадовал поклонников баскетбола четырьмя встречами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового вечера.

Еврокубок, результаты матчей 15 октября

В первой игре встретились « Цедевита-Олимпия» и «Лиеткабелис». «Цедевита-Олимпия» одержала по победу со счётом 76:72.

Во втором матче «Хапоэль Тель-Авив» сыграл с «Гран Канарией», которая уступила израильскому клубу 66:79.

В третьей игре французский «Бурк» победил со счётом 67:63 турецкий «Тюрк Телеком».

В последнем матче немецкий «Гамбург» крупно уступил румынскому «У-БК», проиграв встречу 67:103. Это первая победа «У-БК» в Еврокубке.