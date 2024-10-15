«Црвена Звезда» нанесла первое поражение «Фенербахче» в Евролиге

15 октября в рамках 3-го тура Евролиги состоялась встреча сербского клуба «Црвена Звезда» и турецкого «Фенербахче». Победу в матче, прошедшем на арене «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле, одержали сербские баскетболисты со счётом 76:57 (26:12; 12:19; 16:11; 22:15).

Лучшим в составе турецкой команды стал американский игрок Найджел Хэйс-Дэвис, набравший 20 очков (четыре из пяти трёхочковых попадания), восемь подборов и один перехват.

В составе «Црвены Звезды» отличился российский баскетболист Джоэл Боломбой, на счету которого дабл-дабл из 18 очков (два попадания из-за дуги) и 11 подборов.

Сербский клуб идёт без поражений в трёх первых матчах Евролиги.