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«Црвена Звезда» нанесла первое поражение «Фенербахче» в Евролиге

«Црвена Звезда» нанесла первое поражение «Фенербахче» в Евролиге
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15 октября в рамках 3-го тура Евролиги состоялась встреча сербского клуба «Црвена Звезда» и турецкого «Фенербахче». Победу в матче, прошедшем на арене «Улкер Спортс Арена» в Стамбуле, одержали сербские баскетболисты со счётом 76:57 (26:12; 12:19; 16:11; 22:15).

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
57 : 76
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Бирсен, Болдуин, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Холл, Пьерр, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Даум, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Лучшим в составе турецкой команды стал американский игрок Найджел Хэйс-Дэвис, набравший 20 очков (четыре из пяти трёхочковых попадания), восемь подборов и один перехват.

В составе «Црвены Звезды» отличился российский баскетболист Джоэл Боломбой, на счету которого дабл-дабл из 18 очков (два попадания из-за дуги) и 11 подборов.

Сербский клуб идёт без поражений в трёх первых матчах Евролиги.

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