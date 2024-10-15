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Партизан Белград — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
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«Партизан» завоевал первую победу в Евролиге, обыграв «Баварию»

«Партизан» завоевал первую победу в Евролиге, обыграв «Баварию»
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15 октября в сербском Белграде на стадионе «Штарк-Арена» прошла встреча в рамках 3-го тура Евролиги, в котором встретились местный «Партизан» и немецкая «Бавария». Победу в матче праздновали хозяева, победив мюнхенский клуб со счётом 86:78 (24:15; 25:17; 22:20; 15:26).

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
86 : 78
Бавария
Мюнхен, Германия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Джонс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо

Лучшим в составе сербского клуба стал Стерлинг Браун, набравший 22 очка (четыре из шести трёхочковых попадания) и четыре подбора. 14 очков, пять подборов, три передачи и один перехват на свой счёт записал один из ярких игроков Олимпиады-2024 Карлик Джонс.

В составе «Баварии» больше всего очков набрал Андреас Обст (15).

Эта победа стала первой для «Партизана» в трёх матчах Евролиги.

В одной из центральных игр мадридский «Реал» уступил «Басконии».

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