«Баскония» обыграла мадридский «Реал» в Евролиге
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15 октября в испанском городе Витория на стадионе «Фернандо Буэса» состоялся баскетбольный матч в рамках 3-го тура Евролиги между местной «Басконией» и мадридским «Реалом». Победу в игре со счётом 76:72 праздновали баскетболисты «Басконии» (16:18; 20:17; 12:17; 28:20).
Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
76 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Ховард, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Реал Мадрид: Абальде, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Gueye, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе
Лучшим игроком в составе хозяев площадки стал Маркус Ховард, набравший 15 очков (три из шести трёхочковых попадания), два подбора и одну передачу. 14 очков, пять подборов, две передачи и один перехват на счету Чимы Монеке.
В составе мадридского «Реала» лучшим стал Уолтер Тавареш, оформивший в матче дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов, а также сделавший две передачи и один перехват.
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