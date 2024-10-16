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Тренер УНИКСа Пересович рассказал о трудностях в игре Единой лиги с «Астаной»

Тренер УНИКСа Пересович рассказал о трудностях в игре Единой лиги с «Астаной»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал, с какими трудностями столкнулись его подопечные в матче Единой лиги ВТБ с «Астаной».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
97 : 81
Астана
Астана
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Платунов
Астана: Мотовилов, Джонсон, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин

«Тяжёлая игра, сложный матч с командой, которая сегодня показала отличный баскетбол. Результат не отражает реального положения дел, потому что мы добились такого успеха только в последние две минуты. Нам пришлось очень постараться, чтобы одержать победу. Игра состоит из четырёх четвертей, поэтому если вы хотите анализировать лишь три из них, то идёте не по тому пути.

Нельзя обыграть соперника в первой десятиминутке и тем самым решить исход встречи. Да, иногда такое случается. Но повторюсь, что сегодня «Астана» показывала отличную игру. Они очень хорошо действовали в обороне, за исключением последней четверти, когда УНИКС смог переломить ход матча. Однако до этого наши соперники играли очень жёстко и умно. Также казахстанцы набрали несколько трудных очков, играя один на один.

И только в последней четверти, когда наша команда по-другому действовала в защите, мы смогли остановить их, что и стало ключевым моментом. Тем не менее я хотел бы говорить с уважением обо всех командах, потому что все клубы в Единой Лиге ВТБ являются сильными соперниками», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

После семи проведённых матчей УНИКС занимает четвёртое место в Единой лиге.

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