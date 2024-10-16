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Деррик Роуз: Джордан не стал бы великим без «Чикаго Буллз»

Деррик Роуз: Джордан не стал бы великим без «Чикаго Буллз»
Майкл Джордан
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Бывший игрок «Чикаго Буллз» 36-летний американский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего и атакующего защитника, Деррик Роуз считает, что если бы легендарный Майкл Джордан не играл за «Чикаго», то не достиг бы больших высот.

«Джордан не стал бы величайшим баскетболистом, если бы ему довелось играть где-либо ещё, помимо Чикаго. Да, он мог бы быть неплохим игроком в любом клубе, но именно «Чикаго Буллз» сделали его величайшим. Это особенное место с особенной культурой», — приводит слова Роуза Fadeawayworld.

В настоящий момент Роуз играет за команду «Мемфис Гриззлиз» под культовым 23-м номером.

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