Евролига: результаты матчей 3-го тура, 15 октября

15 октября в Евролиге прошли матчи 3-го тура. Игровой день состоял из восьми встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Результаты матчей Евролиги 15 октября
В первой игре встретились немецкая «Альба» и французский АСВЕЛ. Первую победу в Евролиге-2024/2025 одержала немецкая команда со счётом 84:79.
«Фенербахче» потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Црвене Звезде» 57:76.
Израильский «Маккаби Тель-Авив» обыграл «Анадолу Эфес» 93:91.
«Олимпиакос» разгромил «Олимпию» 89:68.
«Париж», проигравший в двух первых матчах Евролиги, нанёс сенсационное поражение чемпионам прошлого сезона «Панатинаикосу» со счётом 84:80.
«Баскония» в испанском дерби обыграла мадридский «Реал» 76:72.
«Виртус» уступил «Жальгирису» со счётом 68:71.
«Партизан» выиграл у «Баварии» 86:78.
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.
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