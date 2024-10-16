Евролига: результаты матчей 3-го тура, 15 октября

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15 октября в Евролиге прошли матчи 3-го тура. Игровой день состоял из восьми встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 15 октября

В первой игре встретились немецкая «Альба» и французский АСВЕЛ. Первую победу в Евролиге-2024/2025 одержала немецкая команда со счётом 84:79.

«Фенербахче» потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Црвене Звезде» 57:76.

Израильский «Маккаби Тель-Авив» обыграл «Анадолу Эфес» 93:91.

«Олимпиакос» разгромил «Олимпию» 89:68.

«Париж», проигравший в двух первых матчах Евролиги, нанёс сенсационное поражение чемпионам прошлого сезона «Панатинаикосу» со счётом 84:80.

«Баскония» в испанском дерби обыграла мадридский «Реал» 76:72.

«Виртус» уступил «Жальгирису» со счётом 68:71.

«Партизан» выиграл у «Баварии» 86:78.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.