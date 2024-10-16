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Евролига: результаты матчей третьего тура, 15 октября

Евролига: результаты матчей 3-го тура, 15 октября
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15 октября в Евролиге прошли матчи 3-го тура. Игровой день состоял из восьми встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евролиги 15 октября

В первой игре встретились немецкая «Альба» и французский АСВЕЛ. Первую победу в Евролиге-2024/2025 одержала немецкая команда со счётом 84:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
84 : 79
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Альба: Прочида, Спаньоло, Ветцель, Макдауэлл-Уайт, Маттиссек, Шнайдер, Херманнссон, Олинде, Кумадже, Рапикве, Бин, Уильямс
АСВЕЛ: Харрисон, Скофилд, Ли, Кауди, Маледон, Джексон, де Коло, Сако, Лайти, Блэк, Sissoko

«Фенербахче» потерпел первое поражение в Евролиге, уступив «Црвене Звезде» 57:76.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
57 : 76
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Бирсен, Болдуин, Мелли, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Холл, Пьерр, Жагар, Колсон, Марьянович, Берч
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Митрович, Калинич, Добрич, Боломбой, Даум, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Израильский «Маккаби Тель-Авив» обыграл «Анадолу Эфес» 93:91.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
93 : 91
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Маккаби Т-А: Оар, Ли, Каба, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Риверо, Коэн, Рэндольф, Блатт
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис

«Олимпиакос» разгромил «Олимпию» 89:68.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
89 : 68
Олимпия
Милан, Италия
Олимпиакос: Уолкап, Райт, Ларенцакис, Вильдоса, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Петрушев, Маккиссик, Фурнье
Олимпия: Димитриевич, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Флаккадори, Диоп, Шилдс, Миротич, Маккормак

«Париж», проигравший в двух первых матчах Евролиги, нанёс сенсационное поражение чемпионам прошлого сезона «Панатинаикосу» со счётом 84:80.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
84 : 80
Панатинаикос
Афины, Греция
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кессенс, Эррера, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

«Баскония» в испанском дерби обыграла мадридский «Реал» 76:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
76 : 72
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Баскония: Ховард, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Болдуин, Холл, Ндиайе, Монеке
Реал Мадрид: Абальде, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Дек, Gueye, Ибака, Тавареш, Льюль, Ндиайе

«Виртус» уступил «Жальгирису» со счётом 68:71.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
68 : 71
Жальгирис
Каунас, Литва
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Такер
Жальгирис: Уоллес, Франсиско, Лекавичюс, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

«Партизан» выиграл у «Баварии» 86:78.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
86 : 78
Бавария
Мюнхен, Германия
Партизан: Дэвис, Лундберг, Джонс, Нтиликина, Копривица, Накич, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Джонс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Да Силва, Эдвардс, Фойгтман, Напьер, Харченков, Обст, Харрис, Бранкович, Букер, Мадар, Йебо

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги проводится с 3 октября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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