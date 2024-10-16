Джейсон Тейтум отметился эффектным постер-данком в предсезонном матче НБА

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 48:46 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум в концовке первой четверти отметился эффектным моментом, совершив проход в трёхсекундную зону и поставив сверху с сопротивлением соперника.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».