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Джейсон Тейтум отметился эффектным постер-данком в предсезонном матче НБА

Джейсон Тейтум отметился эффектным постер-данком в предсезонном матче НБА
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Торонто Рэпторс» принимает «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт на табло — 48:46 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
4-я четверть
97 : 86
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Дик, Mogbo, Картон, Барнс, Роден, Пёлтль, Kamka Chomche, Shead, Фернанду, Буше, Агбаджи, Carlson, Рэмси, Митчелл, Battle
Бостон Селтикс: Тейтум, Браун, Уайт, Притчард, Уокер, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Хозер, Корнет, Скапинцев, Хорфорд, Спрингер, Харпер Мл., Шейерман, Кета

Лёгкий форвард и один из лидеров «Бостона» Джейсон Тейтум в концовке первой четверти отметился эффектным моментом, совершив проход в трёхсекундную зону и поставив сверху с сопротивлением соперника.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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