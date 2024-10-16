Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы сроки восстановления Пола Джорджа после полученной травмы в предсезонном матче

Названы сроки восстановления Пола Джорджа после полученной травмы в предсезонном матче
Комментарии

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж пропустит как минимум одну неделю из-за травмы колена, полученной во время вчерашнего предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (104:89).

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2024, вторник. 02:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
89 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Рисашер - 14, Джонсон - 10, Янг - 10, Капела - 10, Крейчи - 8, Дэниэлс - 7, Богданович - 6, Нэнс - 6, Бафкин - 5, Родди - 5, Мэтьюз - 5, Хантер - 2, Гуйе - 1, Wallace, Харрис, Plowden
Филадельфия Сиксерс: Макси - 14, Убре - 14, Мартин - 11, McCain - 11, Ябуселе - 10, Джордж - 8, Гордон - 8, Мартин - 7, Каунсил - 6, Драммонд - 5, Лоури - 5, Edwards - 5, Джексон, Даутин, Tucker, Киньонес, Bona, Mintz, Мобли, Fiedler

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальный сети. Отметим, что во время одного из эпизодов Джордж сделал неудачное движение, по итогам которого он повредил колено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

Сейчас читают:
Звезда НБА может заработать рекордные $ 345 млн! Но ему нужно выполнить непростое условие
Звезда НБА может заработать рекордные $ 345 млн! Но ему нужно выполнить непростое условие
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android