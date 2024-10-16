Названы сроки восстановления Пола Джорджа после полученной травмы в предсезонном матче

Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж пропустит как минимум одну неделю из-за травмы колена, полученной во время вчерашнего предсезонного матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс» (104:89).

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальный сети. Отметим, что во время одного из эпизодов Джордж сделал неудачное движение, по итогам которого он повредил колено.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».