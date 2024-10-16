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Клуб НБА заключил контракт с сыном шестикратного чемпиона

Клуб НБА заключил контракт с сыном шестикратного чемпиона
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«Мемфис Гриззлиз» и разыгрывающий Скотти Пиппен-младший достигли соглашения по поводу подписания стандартного контракта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассчитанного на несколько лет.

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальный сети. Примечательно, что ранее сын Скотти Пиппена, шестикратного чемпиона лиги в составе «Чикаго Буллз», выступал за «Мемфис» в рамках двустороннего соглашения.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
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