Клуб НБА заключил контракт с сыном шестикратного чемпиона

«Мемфис Гриззлиз» и разыгрывающий Скотти Пиппен-младший достигли соглашения по поводу подписания стандартного контракта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассчитанного на несколько лет.

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальный сети. Примечательно, что ранее сын Скотти Пиппена, шестикратного чемпиона лиги в составе «Чикаго Буллз», выступал за «Мемфис» в рамках двустороннего соглашения.

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