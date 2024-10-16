Яннис Адетокунбо обозначил свой статус среди величайших баскетболистов в истории

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о своём положении среди легендарных и именитых баскетболистов — таких как Шакил О'Нил, Коби Брайант, Майкл Джордан, Кевин Дюрант и Леброн Джеймс.

«Шакил играл в своём стиле, Коби играл в своём стиле, Джордан играл в своём стиле, Кевин [Дюрант] играл в своём стиле, Леброн играл в своём стиле.

Но только один игрок заставлял другую команду строить защитные стены против него, и это Яннис Адетокунбо», — сказал Адетокунбо в эфире Complex.

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