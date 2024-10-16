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Стефен Карри во время разминки исполнил красивый данк с отскоком мяча

Стефен Карри во время разминки исполнил красивый данк с отскоком мяча
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Сегодня, 16 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На «Ти-Мобайл Арене» между собой сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало игры запланировано на 5:00 мск.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
1-я четверть
16 : 14
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Knecht, Реддиш, Винсент, James, Колоко, Хэйс, Кристи, Каслтон, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Гудвин, Вуд, Olivari, Келли, Traore
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Андерсон, Подзиемски, Beekman, Муди, Луни, Хилд, Мелтон, Сантос, Post, Уиггинс, Грин, Hinson, Карри, Нокс, Джексон-Дэвис, Уотерс III, Rowe, Спенсер

Перед матчем разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри успешно выполнил бросок сверху во время разминки после того, как ассистент ударил мячом о паркет.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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