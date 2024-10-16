Стефен Карри во время разминки исполнил красивый данк с отскоком мяча

Сегодня, 16 октября, пройдёт матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На «Ти-Мобайл Арене» между собой сыграют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Начало игры запланировано на 5:00 мск.

Перед матчем разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри успешно выполнил бросок сверху во время разминки после того, как ассистент ударил мячом о паркет.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA».

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».