Шей Гилджес-Александер без проблем расправился с соперником и набрал лёгкие очки

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 46:45 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер в конце первой четверти завершил одно из владений, легко набрав очки после кроссовера.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».