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Шей Гилджес-Александер без проблем расправился с соперником и набрал лёгкие очки

Шей Гилджес-Александер без проблем расправился с соперником и набрал лёгкие очки
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Оклахома-Сити Тандер». На момент написания новости счёт на табло — 46:45 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Перерыв
53 : 62
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун, Richardson, Портер, Строутер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Холмс, Йокич, Джонс, Ннаджи, Александер, Пикетт, Холл, Маррей, Фанк, Чанчар, Гордон, Бедиако
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Jones, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Флаглер, Reese, Leons, Уиггинс, Уоллес, Mitchell, Ryan, Уильямс, Топич, Хартенштайн, Ducas

Разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер в конце первой четверти завершил одно из владений, легко набрав очки после кроссовера.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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