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Виктор Вембаньяма показал недовольство из-за отсутствия передачи в его сторону

Виктор Вембаньяма показал недовольство из-за отсутствия передачи в его сторону
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Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 120:117 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 117
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Адебайо - 20, Жакез-мл. - 15, Хироу - 14, Батлер - 12, Робинсон - 10, Йович - 7, Брайант - 6, Лав - 6, Розир - 5, Кристофер - 5, Larsson - 5, Смит - 5, Johnson - 3, Бёркс - 3, Ware - 2, Stevens - 2, Ричардсон, Pullin, Washington, Хайсмит, Литтл
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 18, Джонсон - 15, Брэнэм - 15, Пол - 13, Барнс - 10, Коллинс - 9, Вембаньяма - 8, Шампани - 8, Джонс - 8, Castle - 6, Бэсси - 4, Уэсли - 2, Мамукелашвили - 1, Бостон, Дюк, Флинн, Васселл, Сиссоко, Minix, Ingram

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в начале первой четверти явно показал своё недовольство, когда его товарищ по команде Харрисон Барнс не передал ему мяч, хотя, по мнению Вембаньямы, он был в выгодной позиции.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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