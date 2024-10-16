Виктор Вембаньяма показал недовольство из-за отсутствия передачи в его сторону

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 120:117 в пользу домашней команды.

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в начале первой четверти явно показал своё недовольство, когда его товарищ по команде Харрисон Барнс не передал ему мяч, хотя, по мнению Вембаньямы, он был в выгодной позиции.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».