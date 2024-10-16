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Звёздные ветераны вступили в словесную перепалку во время предсезонного матча НБА

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 120:117 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол и лёгкий форвард и один из лидеров «Майами» Джимми Батлер в концовке второй четверти обменялись словечками после того, как Батлер нарушил правила на 39-летнем баскетболисте.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».