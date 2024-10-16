Претендующий на рекордный контракт в НБА ДеАарон Фокс попал в кольцо со своей половины

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Сакраменто Кингз». Игра завершилась со счётом 117:114 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Сакраменто» ДеАарон Фокс под занавес третьей четверти отметился эффектным моментом, попав по кольцу со своей половины.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».