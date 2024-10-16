Назван неожиданный лидер по проценту реализации трёхочковых в предсезонке НБА-2024

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 120:117 в пользу домашней команды.

Как отмечает статистический портал StatMamba в социальной сети, центровой и один из лидеров «Майами» Бэм Адебайо возглавляет список баскетболистов в текущих предсезонных матчах по проценту успешных трёхочковых бросков, реализуя 40% при среднем количестве попыток 3,4 за игру.

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».