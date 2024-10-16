Леброн Джеймс с лёгкостью разобрался с защитой 22-летнего форварда «Голден Стэйт»

На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 111:96 в пользу «Голден Стэйт».

В середине первой четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс убежал в быстрый отрыв, а затем сыграл в «посте» против 22-летнего форварда «Уорриорз» Жонатана Куминги. По итогам владения Джеймс без проблем набрал два очка.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».