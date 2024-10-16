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Леброн Джеймс с лёгкостью разобрался с защитой 22-летнего форварда «Голден Стэйт»

Леброн Джеймс с лёгкостью разобрался с защитой 22-летнего форварда «Голден Стэйт»
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На данный момент проходит матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой играют «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 111:96 в пользу «Голден Стэйт».

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Knecht - 19, Хатимура - 15, Ривз - 13, Расселл - 6, Джеймс - 6, Хэйс - 4, Реддиш - 3, James - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Худ-Скифино - 1, Вуд - 1, Вандербилт, Винсент, Колоко, Кристи, Гудвин, Olivari, Келли, Traore
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Карри - 16, Куминга - 11, Уиггинс - 11, Пэйтон II - 10, Андерсон - 10, Хилд - 10, Грин - 10, Луни - 6, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III - 2, Beekman, Post, Hinson, Нокс, Rowe, Спенсер

В середине первой четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс убежал в быстрый отрыв, а затем сыграл в «посте» против 22-летнего форварда «Уорриорз» Жонатана Куминги. По итогам владения Джеймс без проблем набрал два очка.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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