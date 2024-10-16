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Стефен Карри и Д'Анджело Расселл устроили обмен колкостями на предсезонной игре НБА

Сегодня, 16 октября завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 111:97 в пользу «Голден Стэйт».

В начале третьей четверти произошла забавная ситуация, когда разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл и разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри после успешных трёхочковых бросков обменялись танцевальными движениями «шимми».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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