Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри и Д'Анджело Расселл устроили обмен колкостями на предсезонной игре НБА

Стефен Карри и Д'Анджело Расселл устроили обмен колкостями на предсезонной игре НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 октября завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 111:97 в пользу «Голден Стэйт».

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Knecht - 19, Хатимура - 15, Ривз - 13, Расселл - 6, Джеймс - 6, Хэйс - 4, Реддиш - 3, James - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Худ-Скифино - 1, Вуд - 1, Вандербилт, Винсент, Колоко, Кристи, Гудвин, Olivari, Келли, Traore
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Карри - 16, Куминга - 11, Уиггинс - 11, Пэйтон II - 10, Андерсон - 10, Хилд - 10, Грин - 10, Луни - 6, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III - 2, Beekman, Post, Hinson, Нокс, Rowe, Спенсер

В начале третьей четверти произошла забавная ситуация, когда разыгрывающий «Лейкерс» Д'Анджело Расселл и разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри после успешных трёхочковых бросков обменялись танцевальными движениями «шимми».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.
Лучшие матчи русских в НБА Подробнее
Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android