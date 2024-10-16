Предсезонные матчи НБА-2024/2025: результаты от 16 октября

Сегодня, 16 октября, прошёл очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На сегодня было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

«Торонто Рэпторс» 119:118 «Бостон Селтикс

«Нью-Йорк Никс» 111:105 «Шарлотт Хорнетс»

«Майами Хит» 120:117 «Сан-Антонио Спёрс»

«Хьюстон Рокетс» 118:98 «Нью-Орлеан Пеликанс»

«Денвер Наггетс» 94:124 «Оклахома-Сити Тандер»

«Юта Джаз» 117:114 «Сакраменто Кингз»

«Лос-Анджелес Лейкерс» 97:111 «Голден Стэйт Уорриорз»

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».