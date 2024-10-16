Предсезонные матчи НБА-2024/2025: результаты от 16 октября
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Сегодня, 16 октября, прошёл очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На сегодня было запланировано семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
- «Торонто Рэпторс» 119:118 «Бостон Селтикс
- «Нью-Йорк Никс» 111:105 «Шарлотт Хорнетс»
- «Майами Хит» 120:117 «Сан-Антонио Спёрс»
- «Хьюстон Рокетс» 118:98 «Нью-Орлеан Пеликанс»
- «Денвер Наггетс» 94:124 «Оклахома-Сити Тандер»
- «Юта Джаз» 117:114 «Сакраменто Кингз»
- «Лос-Анджелес Лейкерс» 97:111 «Голден Стэйт Уорриорз»
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
119 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Дик - 27, Барнс - 26, Агбаджи - 16, Пёлтль - 15, Митчелл - 9, Battle - 8, Фернанду - 6, Картон - 4, Рэмси - 4, Shead - 2, Буше - 2, Mogbo, Роден, Kamka Chomche, Carlson
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Уайт - 23, Браун - 19, Притчард - 15, Дэвисон - 12, Корнет - 10, Уолш - 7, Шейерман - 4, Хорфорд - 2, Харпер Мл. - 2, Уокер, Петерсон, Тиллман, Уотсон, Хозер, Скапинцев, Спрингер, Кета
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 105
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Нью-Йорк Никс: Ачиува - 20, Макбрайд - 18, Пэйн - 16, Dadiet - 16, Уоррен - 11, Шамет - 8, Hukporti - 8, Kolek - 7, Симс - 7, Топпин, Харт, Ануноби, McCullar Jr, Брансон, Океке, Робинсон, Бриджес, Таунс
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 26, Манн - 16, Болл - 14, Salaun - 13, Ричардс - 8, Уильямс - 7, Джонсон - 5, Диабате - 5, Браун - 4, Бриджес - 3, Джайлс - 2, Simpson - 2, Джеффрис, Уильямс, Смит, Грин, Мартин, Мицич, Карри, Гибсон
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
120 : 117
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит: Адебайо - 20, Жакез-мл. - 15, Хироу - 14, Батлер - 12, Робинсон - 10, Йович - 7, Брайант - 6, Лав - 6, Розир - 5, Кристофер - 5, Larsson - 5, Смит - 5, Johnson - 3, Бёркс - 3, Ware - 2, Stevens - 2, Ричардсон, Pullin, Washington, Хайсмит, Литтл
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 18, Джонсон - 15, Брэнэм - 15, Пол - 13, Барнс - 10, Коллинс - 9, Вембаньяма - 8, Шампани - 8, Джонс - 8, Castle - 6, Бэсси - 4, Уэсли - 2, Мамукелашвили - 1, Бостон, Дюк, Флинн, Васселл, Сиссоко, Minix, Ingram
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 98
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Грин - 19, Брукс - 13, Уитмор - 12, Шенгюн - 12, Томпсон - 11, Sheppard - 9, Смит II - 8, Холидей - 6, Адамс - 6, Грин - 6, Ванвлит - 5, Dante - 4, Уильямс - 4, Тэйт - 3, Сэмюэлс, Ландейл, Исон, Хинтон, Маквей
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 20, Ингрэм - 18, Мюррей - 12, Missi - 9, Макколлум - 8, Джонс - 5, Кэйн - 5, Тайс - 4, Reeves - 4, Альварадо - 4, Payton - 4, Грин - 3, Робинсон-Эрл - 2, Brooks, Уильямсон, Oduro, Маткович, Мёрфи, Mitchell, Хилл, Джемисон
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
94 : 124
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Портер - 15, Строутер - 12, Александер - 12, Ннаджи - 11, Гордон - 11, Браун - 7, Джордан - 6, Шарич - 5, Чанчар - 5, Тайсон - 4, Холл - 3, Фанк - 3, Richardson, Уэстбрук, Холмс, Джонс, Пикетт, Бедиако
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 19, Уильямс - 14, Джо - 14, Хартенштайн - 11, Дженг - 10, Уиггинс - 10, Mitchell - 9, Холмгрен - 8, Уоллес - 7, Дорт - 6, Карузо - 5, Ducas - 5, Jones - 3, Флаглер - 3, Reese, Leons, Ryan
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
117 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Юта Джаз: Джордж - 24, Маркканен - 21, Секстон - 16, Коллинс - 12, Кларксон - 11, Кесслер - 10, Хендрикс - 9, Williams - 6, Миллз - 5, Сенсабо - 3, Престон, Collier, Юбэнкс, Льюис, Михайлюк, Filipowski, Поттер, Джузэнг, Чьебв
Сакраменто Кингз: Сабонис - 29, Фокс - 22, Мюррэй - 21, Дерозан - 17, Маклафлин - 9, Монк - 5, Эллис - 4, Лень - 3, Джонс - 2, Джонс - 2, Jones - 2, Ellis, Макдэниелс, Labissiere, Хаертер, Carter, Crawford, Томас, Тэйлор, Лайлз, Робинсон
НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Knecht - 19, Хатимура - 15, Ривз - 13, Расселл - 6, Джеймс - 6, Хэйс - 4, Реддиш - 3, James - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Худ-Скифино - 1, Вуд - 1, Вандербилт, Винсент, Колоко, Кристи, Гудвин, Olivari, Келли, Traore
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Карри - 16, Куминга - 11, Уиггинс - 11, Пэйтон II - 10, Андерсон - 10, Хилд - 10, Грин - 10, Луни - 6, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III - 2, Beekman, Post, Hinson, Нокс, Rowe, Спенсер
Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».
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