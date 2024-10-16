Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Уралмаш. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Самара» — «Пари НН»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

«Самара» — «Пари НН»: подробный видеообзор матча в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Вчера, 15 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли «Самара» и «Пари Нижний Новгород». Игра завершилась со счётом 89:87 в пользу гостевой команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал американский защитник Зак Наталл, набравший 16 очков. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Для ознакомления с протоколом встречи просто кликните левой кнопкой мыши внизу: если информация неверная, она будет обновлена позже.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
87 : 89
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Самара: М. Кулагин - 21, Гудумак - 20, Адамс - 19, Попов - 10, Голдырев - 9, Брукс - 6, Чикарев - 2, Сопин, Пынько, Амосов
Пари Нижний Новгород: Наталл - 16, Чадов - 13, Доукинс - 13, Шеперд - 12, Бабурин - 10, Гант - 9, Джуришич - 9, Хоменко - 7, Ганькевич, Карпенков, Хвостов, Зоткин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android