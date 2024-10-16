УНИКС — «Астана»: подробный видеообзор матча в Единой лиге

Вчера, 15 октября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором между собой сыграли казанский УНИКС и казахстанская «Астана». Игра завершилась со счётом 97:81 в пользу домашней команды.

Отметим, что самым результативным в составе победителей стал центровой Джален Рейнольдс, набравший 21 очко и собравший три подбора. Предлагаем вашему вниманию подробный видеообзор матча.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Единой лиги ВТБ принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

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