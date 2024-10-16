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Расписание матчей Единой лиги 16 октября

Расписание матчей Единой лиги 16 октября
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Сегодня, 16 октября, в календаре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности будет проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних игр.

Расписание матчей Единой лиги 16 октября:

15:30 мск — «Енисей» — «Парма»;
20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
Парма
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии). Для армейцев эта победа стала 11-й в истории. Бронзовые медали завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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