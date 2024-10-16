Сегодня, 16 октября, в календаре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности будет проведено два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних игр.

Расписание матчей Единой лиги 16 октября:

15:30 мск — «Енисей» — «Парма»;

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 15:30 МСК Енисей Красноярск Не начался Парма Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Действующим победителем Единой лиги является ЦСКА. В финальной серии прошлого сезона московский клуб оказался сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии). Для армейцев эта победа стала 11-й в истории. Бронзовые медали завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Главные спортивные новости дня: