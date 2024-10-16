Расписание всех матчей Евролиги 16 октября

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Сегодня, 16 октября, в регулярном чемпионате Евролиги состоится очередной игровой день, в рамках которого состоится лишь один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Расписание Евролиги на 16 октября:

21:30 мск — «Барселона» — «Монако».

Напомним, победителем Евролиги в прошлом сезоне стал «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл действующего в тот момент обладателя титула «Реал» (95:80). В матче за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

Ранее сообщалось, что Евролига дисквалифицировала на один матч атакующего защитника «Анадолу Эфес» Элайджу Брайанта и лёгкого форварда «Фенербахче» Тарика Биберовича, которые подрались в состоявшемся 10 октября стамбульском дерби в рамках регулярного чемпионата турнира.

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