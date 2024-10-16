Еврокубок ФИБА: расписание матчей 16 октября

Сегодня, 16 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка пройдёт очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Еврокубка 16 октября:

19:00 мск — «Бахчешехир Колежи» — «Доломити Энергия»;

20:00 мск — «Арис» — «Хапоэль» Иерусалим;

20:00 мск — «Будучность» —«Трефл Сопот»;

21:30 мск — «Ховентуд» — «Вулвз».

Регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом дома и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в 1/4 финала.

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