Еврокубок ФИБА: расписание матчей 16 октября
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Сегодня, 16 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка пройдёт очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Еврокубка 16 октября:
19:00 мск — «Бахчешехир Колежи» — «Доломити Энергия»;
20:00 мск — «Арис» — «Хапоэль» Иерусалим;
20:00 мск — «Будучность» —«Трефл Сопот»;
21:30 мск — «Ховентуд» — «Вулвз».
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
16 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Бахчешехир Колежи
Стамбул, Турция
Не начался
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 4-й тур
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
16 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 4-й тур
16 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Не начался
Вулвз
Вильнюс, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Регулярный чемпионат Еврокубка проходит с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом дома и в гостях. В плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в 1/4 финала.
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