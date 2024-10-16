Стефен Карри демонстративно намекнул на симуляцию у одного из игроков «Лейкерс»

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 111:97 в пользу «Голден Стэйт».

Разыгрывающий и лидер «Уорриорз» Стефен Карри в концовке второй четверти нарушил правила на атакующем защитнике «Лейкерс» Остине Ривзе. После нарушения правил Карри дал понять, что Ривз, вероятно, в этом эпизоде сыграл артистично.

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Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».