Баскетболист не смог попасть из выгодного положения во время предсезонного матча НБА

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 118:98 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Нью-Орлеана» Джавонт Грин в концовке третьей четверти попал в курьёзную ситуацию, когда не сумел успешно выполнить слэм-данк из выгодной позиции для набора очков.

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