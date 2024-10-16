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Баскетболист не смог попасть из выгодного положения во время предсезонного матча НБА

Баскетболист не смог попасть из выгодного положения во время предсезонного матча НБА
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Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 118:98 в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
118 : 98
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Хьюстон Рокетс: Грин - 19, Брукс - 13, Уитмор - 12, Шенгюн - 12, Томпсон - 11, Sheppard - 9, Смит II - 8, Холидей - 6, Адамс - 6, Грин - 6, Ванвлит - 5, Dante - 4, Уильямс - 4, Тэйт - 3, Сэмюэлс, Ландейл, Исон, Хинтон, Маквей
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 20, Ингрэм - 18, Мюррей - 12, Missi - 9, Макколлум - 8, Джонс - 5, Кэйн - 5, Тайс - 4, Reeves - 4, Альварадо - 4, Payton - 4, Грин - 3, Робинсон-Эрл - 2, Brooks, Уильямсон, Oduro, Маткович, Мёрфи, Mitchell, Хилл, Джемисон

Атакующий защитник «Нью-Орлеана» Джавонт Грин в концовке третьей четверти попал в курьёзную ситуацию, когда не сумел успешно выполнить слэм-данк из выгодной позиции для набора очков.

ВИДЕО

Баскетбольный отдел «Чемпионата» активно выпускает материалы в рамках актуальных спецпроектов — «Лучшие матчи русских в НБА» и «Путь Егора Дёмина в НБА». Вы можете перейти к статьям этих проектов, нажав на соответствующий блок ниже.

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