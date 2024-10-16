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Бронни попал на обложку популярного американского журнала, Леброн отреагировал

Бронни попал на обложку популярного американского журнала, Леброн отреагировал
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс попал на обложку популярного американского журнала Men's Health.

Его отец, также игрок «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, отреагировал на это событие несколькими смайлами на своей странице в социальных сетях. 39-летний лёгкий форвард показал обложку с Бронни, сопроводив пост несколькими смайлами.

Фото: Страница Леброна Джеймса в социальных сетях

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

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