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Бадди Хилд забавнейшим образом отреагировал на точное трёхочковое попадание Леброна

Бадди Хилд забавнейшим образом отреагировал на точное трёхочковое попадание Леброна
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Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 111:97 в пользу «Голден Стэйт».

НБА — предсезонные матчи
16 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 111
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 24, Knecht - 19, Хатимура - 15, Ривз - 13, Расселл - 6, Джеймс - 6, Хэйс - 4, Реддиш - 3, James - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Худ-Скифино - 1, Вуд - 1, Вандербилт, Винсент, Колоко, Кристи, Гудвин, Olivari, Келли, Traore
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 21, Карри - 16, Куминга - 11, Уиггинс - 11, Пэйтон II - 10, Андерсон - 10, Хилд - 10, Грин - 10, Луни - 6, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Уотерс III - 2, Beekman, Post, Hinson, Нокс, Rowe, Спенсер

Новоиспечённый атакующий защитник «Уорриорз» Бадди Хилд забавно отреагировал на успешный трёхочковый бросок Леброна Джеймса, лёгкого форварда и лидера «Лейкерс», которому 39 лет.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».

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