Бадди Хилд забавнейшим образом отреагировал на точное трёхочковое попадание Леброна

Сегодня, 16 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 111:97 в пользу «Голден Стэйт».

Новоиспечённый атакующий защитник «Уорриорз» Бадди Хилд забавно отреагировал на успешный трёхочковый бросок Леброна Джеймса, лёгкого форварда и лидера «Лейкерс», которому 39 лет.

ВИДЕО

Напомним, регулярный сезон НБА стартует в ночь на 23 октября. В рамках этого игрового дня будет сыграно два матча: «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз».