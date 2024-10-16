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Эксперт раскритиковал Эмбиида после его резонансных слов о карьерном шаге в НБА

Эксперт раскритиковал Эмбиида после его резонансных слов о карьерном шаге в НБА
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Эксперт и ведущий Джастин Термин прокомментировал недавние слова центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Ранее тот заявил, что, скорее всего, больше никогда до конца карьеры не сыграет в двух матчах за два дня.

«Уилт Чемберлен был таким же крупным игроком и сыграл все 82 матча в своих последних трёх сезонах. При этом в то время ему приходилось иметь дело с ужасной обувью, паркетом, путешествиями и медицинским обслуживанием.

Так что избавьте меня от всех этих разговоров, что сегодняшние спортсмены намного лучше, чем были раньше», — написал Термин на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению слова Эмбиида.

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