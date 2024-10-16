Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Панатинаикос» подал протест из-за неспортивного фола в проигранном матче Евролиги

«Панатинаикос» подал протест из-за неспортивного фола в проигранном матче Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Греческий клуб «Панатинаикос» подал протест по поводу неспортивного фола, который был зафиксирован после остановки выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Парижем» (80:84). Об этом информирует Basket News.

Евролига . Регулярный чемпионат. 3-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
84 : 80
Панатинаикос
Афины, Греция
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Кессенс, Эррера, Хэйс, Шарвен, Янтунен, Уаттара
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Инцидент случился за 3:42 до конца четвёртой четверти, в тот момент, когда греческая команда уступала со счётом 68:75. Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман получил технический фол, в результате чего матч был остановлен.

Несмотря на свисток, игрок «ПСЖ» Леопольд Кавальер продолжил двигаться к корзине соперников, а баскетболист «Панатинаикоса» Кендрик Нанн был наказан за неспортивный фол после контакта под кольцом. В результате «Париж» получил право на три штрафных броска вместо одного, что позволило им увеличить преимущество — 78:68.

Сейчас читают:
По примеру НБА и ФИФА. Евролига сделала важный ход. Будет ли он судьбоносным?
По примеру НБА и ФИФА. Евролига сделала важный ход. Будет ли он судьбоносным?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android