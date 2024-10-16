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Предсезонные матчи НБА-2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 17 октября

Завтра, 17 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

«Детройт»:

Кейд Каннингем

Джейден Айви

Тим Хардуэй-младший

Тобиас Харрис

Джейлен Дюрен

«Кливленд»:

Дариус Гарланд (решится перед матчем)

Донован Митчелл (решится перед матчем)

Карис Леверт (решится перед матчем)

Эван Мобли (решится перед матчем)

Джарретт Аллен.

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Филадельфия»:

Тайриз Макси

Эрик Гордон

Келли Убре

Калеб Мартин

Андре Драммонд

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер

Кэм Томас

Кэмерон Джонсон

Дориан Финни-Смит

Бен Симмонс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Майами Хит» — «Атланта Хоукс»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 17 октября 2024, четверг. 02:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

«Майами»:

Терри Розир

Тайлер Хирроу

Джимми Батлер

Никола Йович

Бэм Адебайо

«Атланта»:

Трей Янг

Дайсон Дэниэлс

Деандре Хантер

Джейлен Джонсон

Клинт Капела

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз»

НБА — предсезонные матчи НБА — предсезонные матчи 17 октября 2024, четверг. 03:00 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чикаго»:

Джош Гидди (решится перед матчем)

Коби Уайт (решится перед матчем)

Зак Лавин (решится перед матчем)

Патрик Уильямс (решится перед матчем)

Никола Вучевич (решится перед матчем)

«Миннесота»:

Майк Конли (решится перед матчем)

Энтони Эдвардс

Джейден Макдэниелс

Джулиус Рэндл

Руди Гобер.

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

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