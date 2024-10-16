Предсезонные матчи НБА-2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 17 октября

Завтра, 17 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.
«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс»
«Детройт»:
Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен
«Кливленд»:
Дариус Гарланд (решится перед матчем)
Донован Митчелл (решится перед матчем)
Карис Леверт (решится перед матчем)
Эван Мобли (решится перед матчем)
Джарретт Аллен.
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»
«Филадельфия»:
Тайриз Макси
Эрик Гордон
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд
«Бруклин»:
Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Майами Хит» — «Атланта Хоукс»
«Майами»:
Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо
«Атланта»:
Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер
Джейлен Джонсон
Клинт Капела
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.
«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз»
«Чикаго»:
Джош Гидди (решится перед матчем)
Коби Уайт (решится перед матчем)
Зак Лавин (решится перед матчем)
Патрик Уильямс (решится перед матчем)
Никола Вучевич (решится перед матчем)
«Миннесота»:
Майк Конли (решится перед матчем)
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер.
Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.