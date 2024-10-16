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Предсезонные матчи НБА-2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 17 октября

Предсезонные матчи НБА-2024/2025: стартовые пятёрки и травмы игроков на 17 октября
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Завтра, 17 октября, пройдёт очередной игровой день предсезонной подготовки в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На завтра запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, списком травмированных ключевых игроков и предполагаемыми стартовыми пятёрками.

Информация о травмированных игроках после публикации новости может меняться. Стоит учитывать, что статус игроков также может измениться непосредственно перед самим событием. Для полноты картины рекомендуется просматривать данный материал в компьютерной версии.

«Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс»

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Детройт»:

Кейд Каннингем
Джейден Айви
Тим Хардуэй-младший
Тобиас Харрис
Джейлен Дюрен

«Кливленд»:

Дариус Гарланд (решится перед матчем)
Донован Митчелл (решится перед матчем)
Карис Леверт (решится перед матчем)
Эван Мобли (решится перед матчем)
Джарретт Аллен.

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Филадельфия»:

Тайриз Макси
Эрик Гордон
Келли Убре
Калеб Мартин
Андре Драммонд

«Бруклин»:

Деннис Шрёдер
Кэм Томас
Кэмерон Джонсон
Дориан Финни-Смит
Бен Симмонс

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Майами Хит» — «Атланта Хоукс»

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Майами»:

Терри Розир
Тайлер Хирроу
Джимми Батлер
Никола Йович
Бэм Адебайо

«Атланта»:

Трей Янг
Дайсон Дэниэлс
Деандре Хантер
Джейлен Джонсон
Клинт Капела

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз»

НБА — предсезонные матчи
17 октября 2024, четверг. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чикаго»:

Джош Гидди (решится перед матчем)
Коби Уайт (решится перед матчем)
Зак Лавин (решится перед матчем)
Патрик Уильямс (решится перед матчем)
Никола Вучевич (решится перед матчем)

«Миннесота»:

Майк Конли (решится перед матчем)
Энтони Эдвардс
Джейден Макдэниелс
Джулиус Рэндл
Руди Гобер.

Кто из ключевых игроков точно не сыграет: —.

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