Назван клуб НБА, где игрокам запретили носить толстовки на тренировках

Главный тренер «Детройт Пистон» Джей Би Бикерстафф принял решение запретить игрокам носить толстовки во время тренировок.

«Это просто последний осколок менталитета старой школы. Когда я рос, отец не позволял мне надевать что-либо на голову во время игр. Никаких украшений. Как тренируешься, так и играешь», — приводит слова Бикерстаффа The Athletic.

Ранее баскетбольный портал Extra Muse поделился информацией о клубах с максимальным и минимальным процентом побед в различных десятилетиях Национальной баскетбольной ассоциации, упомянув также и «Детройт».

Сейчас читают: Определены клубы НБА с максимальным и минимальным процентом побед по десятилетиям

Майкл Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола: