Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван клуб НБА, где игрокам запретили носить толстовки на тренировках

Назван клуб НБА, где игрокам запретили носить толстовки на тренировках
Комментарии

Главный тренер «Детройт Пистон» Джей Би Бикерстафф принял решение запретить игрокам носить толстовки во время тренировок.

«Это просто последний осколок менталитета старой школы. Когда я рос, отец не позволял мне надевать что-либо на голову во время игр. Никаких украшений. Как тренируешься, так и играешь», — приводит слова Бикерстаффа The Athletic.

Ранее баскетбольный портал Extra Muse поделился информацией о клубах с максимальным и минимальным процентом побед в различных десятилетиях Национальной баскетбольной ассоциации, упомянув также и «Детройт».

Сейчас читают:
Определены клубы НБА с максимальным и минимальным процентом побед по десятилетиям

Майкл Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android