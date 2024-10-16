В компании, которой владеет Леброн, отреагировали на слухи об интересе к покупке «Бостона»

Генеральный директор американской инвестиционной компании Fenway Sports Group (FSG) Сэм Кеннеди отреагировал на слухи об интересе к приобретению клуба НБА «Бостон Селтикс».

«Я не считаю уместным сегодня говорить о покупке «Селтикс», кроме как поздравить их с очередным чемпионством. В данный момент эта тема не входит в наш список интересов», — приводит слова Кеннеди MassLive.

Отметим, что одним из акционеров Fenway Sports Group является лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который ранее не раз выражал желание стать владельцем команды Национальной баскетбольной ассоциации.

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