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Владимир Гомельский спрогнозировал участников «Финала четырёх» этого сезона Евролиги

Владимир Гомельский спрогнозировал участников «Финала четырёх» этого сезона Евролиги
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о фаворитах нынешнего сезона Евролиги.

«Думаю, что в «Финал четырёх» в текущем сезоне должны выйти «Панатинаикос», «Фенербахче», «Реал», «Монако» или «Олимпиакос», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале прошлого розыгрыша греческий клуб победил «Реал».

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» подал протест по поводу неспортивного фола, который был зафиксирован после остановки выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с «Парижем» (80:84).

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